Баран Давид Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаран Давид Матвеевич

Баран Давид Матвеевич

avatar

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

26.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1879

Отец: Баран Матвей Васильевич

Мать: Баран Ульяна Емельяновна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Крещение
27.06.1879
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close