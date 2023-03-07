Баран Давид Матвеевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1879
Отец: Баран Матвей Васильевич
Мать: Баран Ульяна Емельяновна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Крещение
27.06.1879
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно