Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Емельян Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Семёнович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дубовик Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Семёнович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Дубовик Емельян Семёнович

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.