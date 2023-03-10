Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Дубовик Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дубовик Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Дубовик Емельян Семёнович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Дубовик Емельян Семёнович
Смерть
Неизвестно