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Дубовик Даниил Емельянович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дубовик Емельян Семёнович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
18.05.1866

Жена: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
04.06.1868

Сын: Дубовик Митрофан Данилович

Мать ребёнка: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Дубовик Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
11.11.1882

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Стефанида Даниловна

Мать ребёнка: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Смерть
Неизвестно

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