Дубовик Даниил Емельянович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
18.05.1866
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
04.06.1868
Сын: Дубовик Митрофан Данилович
Мать ребёнка: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
20.12.1879
Сын: Дубовик Игнатий Данилович
Мать ребёнка: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
11.11.1882
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Стефанида Даниловна
Мать ребёнка: Дубовик (Лисенков) София Гавриловна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Смерть
Неизвестно