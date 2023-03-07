Дубовик Митрофан Данилович
Место рождения
Дата рождения04.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1868
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Крещение
05.06.1868
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно