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Дубовик Митрофан Данилович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

04.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1868

Отец: Дубовик Даниил Емельянович

Мать: Дубовик София Гавриловна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Крещение
05.06.1868
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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