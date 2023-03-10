Дубовик (Лисенков) София Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1866
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
04.06.1868
Сын: Дубовик Митрофан Данилович
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Емельянович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
20.12.1879
Сын: Дубовик Игнатий Данилович
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Емельянович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
11.11.1882
Дочь: Неизвестно Стефанида Даниловна
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Емельянович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно