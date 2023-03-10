Дубовик (Лисенков) София Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Лисенков) София Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1866

Муж: Дубовик Даниил Емельянович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
04.06.1868

Сын: Дубовик Митрофан Данилович

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Емельянович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Дубовик Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Емельянович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
11.11.1882

Дочь: Неизвестно Стефанида Даниловна

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Емельянович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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