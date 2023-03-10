Дубовик Емельян Семёнович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти14.03.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дубовик Даниил Емельянович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна
Смерть
14.03.1883
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1883. ГАЧО ф.679, оп.10, д.277