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Дубовик Емельян Семёнович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

14.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дубовик Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баран (Дубовик) Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мария Леонтьевна

Сосница, Чернігівська область
Смерть
14.03.1883
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1883. ГАЧО ф.679, оп.10, д.277

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