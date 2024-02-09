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Егоров Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1924

Дочь: Егорова (Егорова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Егорова) Катя Павловна

Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1928

Сын: Егоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1937

Дочь: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1940

Сын: Егоров Николай Павлович

Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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