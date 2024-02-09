Егоров Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1924
Дочь: Егорова (Егорова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Егорова) Катя Павловна
Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1928
Сын: Егоров Иван Павлович
Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1937
Дочь: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1940
Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно