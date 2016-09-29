Егоров Николай Павлович
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения29.09.1940
Дата смерти29.09.2016
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1940
Отец: Егоров Павел Васильевич
Мать: Егорова Наталья Ивановна
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Восприемник
1963
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Нагорная, д. 23, Белгородская обл, Россия
Сергей Иванович Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Белгород, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Белгород, Белгородская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
г. Белгород, Белгородская обл, Россия
Смерть
29.09.2016