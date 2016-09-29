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Егоров Николай Павлович

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

29.09.1940

Дата смерти

29.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1940

Отец: Егоров Павел Васильевич

Мать: Егорова Наталья Ивановна

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Восприемник
1963
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Нагорная, д. 23, Белгородская обл, Россия
Сергей Иванович Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Белгород, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Белгород, Белгородская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
г. Белгород, Белгородская обл, Россия
Смерть
29.09.2016
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