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Егоров Иван Павлович

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

15.09.1928

Дата смерти

07.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1928

Отец: Егоров Павел Васильевич

Мать: Егорова Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1955

Жена: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1955

Сын: Егоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1957

Сын: Егоров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1960

Сын: Егоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Смерть
07.12.1991

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