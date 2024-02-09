Егоров Иван Павлович
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения15.09.1928
Дата смерти07.12.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1928
Отец: Егоров Павел Васильевич
Мать: Егорова Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
29.09.1955
Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1957
Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1960
Сын: Егоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Смерть
07.12.1991