Егорова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1906
Дата смерти19.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1924
Дочь: Егорова (Егорова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Егорова) Катя Павловна
Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1928
Сын: Егоров Иван Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1937
Дочь: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1940
Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич
Смерть
19.04.1991