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Егорова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1906

Дата смерти

19.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1924

Дочь: Егорова (Егорова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Егорова) Катя Павловна

Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1928

Сын: Егоров Иван Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1937

Дочь: Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1940

Сын: Егоров Николай Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Павел Васильевич

Смерть
19.04.1991

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