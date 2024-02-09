Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения17.01.1937
Дата смерти28.07.1986
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1937
Отец: Егоров Павел Васильевич
Мать: Егорова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинченко Александр
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка в больнице
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинченко Александр
Смерть
28.07.1986