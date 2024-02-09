Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Егорова) Татьяна Павловна

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

17.01.1937

Дата смерти

28.07.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1937

Отец: Егоров Павел Васильевич

Мать: Егорова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Александр

Работа или профессия
Неизвестно
санитарка в больнице
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинченко Александр

Смерть
28.07.1986

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