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Кутняков Тимофей Денисович

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Кутняков Денис Моисеев

Мать: Кутнякова Анна Михайловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.01.1875

Жена: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.11.1878

Дочь: Соляная-Хохлова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Кутняков Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1884

Дочь: Кутнякова Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Кутняков Василий Иванов,,Полупанова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.

Сын: Кутняков Семион Тимофеевич

Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Дочь: Христиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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