Кутняков Тимофей Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Кутняков Денис Моисеев
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
11.11.1878
Дочь: Соляная-Хохлова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1881
Сын: Кутняков Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1884
Дочь: Кутнякова Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна
Воспр,Кутняков Василий Иванов,,Полупанова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.
Сын: Кутняков Семион Тимофеевич
Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Дочь: Христиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Кутнякова Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно