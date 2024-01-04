Кутнякова (Носалева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Носалева) Варвара Ивановна

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1857

Отец: Носалев Иван Андреевич

Мать: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.11.1878

Дочь: Соляная-Хохлова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Кутняков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.06.1884

Дочь: Кутнякова Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Кутняков Василий Иванов,,Полупанова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.

Сын: Кутняков Семион Тимофеевич

Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Дочь: Христиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Дочь: Кутнякова Анисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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