Кутнякова (Носалева) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1857
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
11.11.1878
Дочь: Соляная-Хохлова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
10.08.1881
Сын: Кутняков Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
30.06.1884
Дочь: Кутнякова Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович
Воспр,Кутняков Василий Иванов,,Полупанова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1891 ст.
Сын: Кутняков Семион Тимофеевич
Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Дочь: Христиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Дочь: Кутнякова Анисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кутняков Тимофей Денисович
Смерть
Неизвестно