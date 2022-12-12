Соляная-Хохлова (Кутнякова) Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878
Бракосочетание
Около 15.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.
Дочь: Феодосия Георгиевна
Отец ребёнка: Соляной-Хохлов Георгий-Егор Александрович
Восприемники:Иващенков Павел Василиев;Кутнякова Ирина Тимофеевна,девица
Смерть
Неизвестно