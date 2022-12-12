Соляная-Хохлова (Кутнякова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляная-Хохлова (Кутнякова) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878

Отец: Кутняков Тимофей Денисович

Мать: Кутнякова Варвара Ивановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 15.01.1896 ст.

Муж: Соляной-Хохлов Георгий-Егор Александрович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.06.1906 ст.

Дочь: Феодосия Георгиевна

Отец ребёнка: Соляной-Хохлов Георгий-Егор Александрович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Иващенков Павел Василиев;Кутнякова Ирина Тимофеевна,девица
Смерть
Неизвестно
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