Носалев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носалев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1857
Дочь: Кутнякова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Полупанова Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Носалева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно