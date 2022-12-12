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Носалев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носалев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1857

Дочь: Кутнякова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Полупанова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Носалева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носалева Анастасия Ивановна(Кондратьевна)

Смерть
Неизвестно
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