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Кутняков Денис Моисеев

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Место рождения

предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Кутняков Моисей Матвеевич

Мать: не указана

предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Бракосочетание
Около 1847

Жена: Кутнякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кутняков Клим Денисович

Мать ребёнка: Кутнякова Анна Михайловна

Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Кутняков Тимофей Денисович

Мать ребёнка: Кутнякова Анна Михайловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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