Кутняков Денис Моисеев
Место рожденияпредположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1823
Отец: Кутняков Моисей Матвеевич
Мать: не указана
предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Кутнякова Анна Михайловна
Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Кутняков Тимофей Денисович
Мать ребёнка: Кутнякова Анна Михайловна
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно