Кутнякова Анна Михайловна
Место рожденияПредположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Кутняков Денис Моисеев
Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Кутняков Тимофей Денисович
Отец ребёнка: Кутняков Денис Моисеев
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно