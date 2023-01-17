Кутнякова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутнякова Анна Михайловна

Кутнякова Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Бракосочетание
Около 1847

Муж: Кутняков Денис Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кутняков Клим Денисович

Отец ребёнка: Кутняков Денис Моисеев

Предположительно Воронежская губерния Старокриушинский окрест
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Кутняков Тимофей Денисович

Отец ребёнка: Кутняков Денис Моисеев

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close