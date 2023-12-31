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Дутов Феофан Федоров

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Дутов Федор Тимофеев

Мать: Дутова Аксинья

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
29.01.1836

Сын: Дутов Семен Феофанов

Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Феофанова

Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
16.08.1842

Сын: Дутов Фрол Феофанов

Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
07.06.1845

Сын: Дутов Иван Феофанов

Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Феофанова

Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дутов Петр Феофанов

Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дутова Афимья Семенова

Смерть
Неизвестно
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