Дутов Феофан Федоров
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Дутов Федор Тимофеев
Мать: Дутова Аксинья
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
29.01.1836
Сын: Дутов Семен Феофанов
Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Феофанова
Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
16.08.1842
Сын: Дутов Фрол Феофанов
Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
07.06.1845
Сын: Дутов Иван Феофанов
Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Феофанова
Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дутов Петр Феофанов
Мать ребёнка: Дутова Афимья Семенова
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дутова Афимья Семенова
Смерть
Неизвестно