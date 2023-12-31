Дутова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дутов Пётр Федоров
Отец ребёнка: Дутов Федор Тимофеев
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дутов Феофан Федоров
Отец ребёнка: Дутов Федор Тимофеев
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Февронья Петрова
Отец ребёнка: Дутов Федор Тимофеев
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дутов Федор Тимофеев
Смерть
Неизвестно