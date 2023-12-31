Дутова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дутов Пётр Федоров

Отец ребёнка: Дутов Федор Тимофеев

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дутов Феофан Федоров

Отец ребёнка: Дутов Федор Тимофеев

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Февронья Петрова

Отец ребёнка: Дутов Федор Тимофеев

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дутов Федор Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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