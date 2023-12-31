Дутов Федор Тимофеев
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Дутов Тимофей
Мать: не указана
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дутов Пётр Федоров
Мать ребёнка: Дутова Аксинья
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дутов Феофан Федоров
Мать ребёнка: Дутова Аксинья
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Февронья Петрова
Мать ребёнка: Дутова Аксинья
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дутова Аксинья
Смерть
Неизвестно