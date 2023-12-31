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Дутов Федор Тимофеев

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Дутов Тимофей

Мать: не указана

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дутов Пётр Федоров

Мать ребёнка: Дутова Аксинья

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дутов Феофан Федоров

Мать ребёнка: Дутова Аксинья

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Февронья Петрова

Мать ребёнка: Дутова Аксинья

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дутова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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