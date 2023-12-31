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Дутов Пётр Федоров

Место рождения

с. Хмелевская слобода

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дутов Федор Тимофеев

Мать: Дутова Аксинья

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дутов Петр Петрович

Мать ребёнка: Дутова Надежда Иванова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
13.10.1835

Дочь: Орлова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Дутова Надежда Иванова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
29.04.1838

Сын: Дутов Федор Петров

Мать ребёнка: Дутова Надежда Иванова

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дутов Аким Петров

Мать ребёнка: Дутова Домна Никифорова

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дутова Домна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дутова Надежда Иванова

Смерть
Неизвестно
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