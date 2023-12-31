Дутов Пётр Федоров
Место рожденияс. Хмелевская слобода
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дутов Федор Тимофеев
Мать: Дутова Аксинья
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дутов Петр Петрович
Мать ребёнка: Дутова Надежда Иванова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
13.10.1835
Дочь: Орлова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Дутова Надежда Иванова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
29.04.1838
Сын: Дутов Федор Петров
Мать ребёнка: Дутова Надежда Иванова
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дутов Аким Петров
Мать ребёнка: Дутова Домна Никифорова
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дутова Домна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дутова Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно