Дутова Афимья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутова Афимья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1836

Сын: Дутов Семен Феофанов

Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Феофанова

Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
16.08.1842

Сын: Дутов Фрол Феофанов

Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
07.06.1845

Сын: Дутов Иван Феофанов

Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Феофанова

Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дутов Петр Феофанов

Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дутов Феофан Федоров

Смерть
Неизвестно
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