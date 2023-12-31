Дутова Афимья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Семен
Рождение ребёнка
29.01.1836
Сын: Дутов Семен Феофанов
Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Феофанова
Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
16.08.1842
Сын: Дутов Фрол Феофанов
Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
07.06.1845
Сын: Дутов Иван Феофанов
Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Феофанова
Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дутов Петр Феофанов
Отец ребёнка: Дутов Феофан Федоров
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дутов Феофан Федоров
Смерть
Неизвестно