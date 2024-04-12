Прийменко Трофим Евменьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Трофим Евменьевич

Прийменко Трофим Евменьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

17.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.08.1885
Godparents:Криволукские крестьяне : Иван Григорьевич Горбань и Никифора Евстафьевича Корсуна жена - Евдокия Захаровна
Рождение
17.08.1885

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-85,зап-56
Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Прийменко Павел Трофимович

Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Прийменко Степан Трофимович

Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1919

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1922

Сын: Прийменко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close