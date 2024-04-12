Прийменко Трофим Евменьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Крещение
17.08.1885
Godparents:Криволукские крестьяне : Иван Григорьевич Горбань и Никифора Евстафьевича Корсуна жена - Евдокия Захаровна
Рождение
17.08.1885
Отец: Прийменко Евмений Васильевич
Мать: Татьяна Федоровна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-85,зап-56
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Прийменко Павел Трофимович
Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1915
Сын: Прийменко Степан Трофимович
Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1919
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1922
Сын: Прийменко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Прийменко Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно