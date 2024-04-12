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Прийменко Иван Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

10.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922

Отец: Прийменко Трофим Евменьевич

Мать: Прийменко Елена Васильевна

Военная служба
С 09.07.1941 по 22.10.1945
Лейтенант мед.службы 1291 зенит.ап 2 корп ПВО Зап.Фронт
Призван Красноармейским РВК Сталинской обл
Военная награда
13.10.1945
Приказом 1291 зенап ,награжден медалью "За победу на Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , Ф - 13608-20398-167
Смерть
Неизвестно
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