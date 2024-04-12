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Прийменко Елена Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Прийменко Павел Трофимович

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич

Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Прийменко Степан Трофимович

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич

Рождение ребёнка
09.08.1919

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич

Рождение ребёнка
10.12.1922

Сын: Прийменко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Прийменко Трофим Евменьевич

Смерть
Неизвестно
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