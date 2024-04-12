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Прийменко Степан Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

02.08.1915

Дата смерти

06.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1915

Отец: Прийменко Трофим Евменьевич

Мать: Прийменко Елена Васильевна

Военная служба
С 1941 по 06.12.1942
ЦАМО РФ , Ф - 6333-477090-2
Смерть
06.12.1942
Вертячий, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
ЦАМО РФ , Ф - 58-18001-186
Похороны
?.02.1943
Вертячий, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Страна захоронения Россия Регион захоронения Волгоградская обл. Номер захоронения в ВМЦ 34-123а Место захоронения Городищенский р-н, х. Вертячий Дата создания современного места захоронения __.__.1964... Показать все
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