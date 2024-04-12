Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти03.03.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1869
Сын: Прийменко Наум Евменьевич
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
Бракосочетание
До 1869
Рождение ребёнка
25.06.1872
Сын: Прийменко Ипполит Евменьевич
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/в-1872г.,лист-149,зап-23
Рождение ребёнка
15.12.1874
Сын: Прийменко Павел Евменьевич
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-123,зап-65
Рождение ребёнка
12.07.1877
Дочь: Ефимия Евменьевна
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-23,зап-29
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прийменко Максим Евменьевич
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1882
Дочь: Стефанида Евменьевна
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1885
Сын: Прийменко Трофим Евменьевич
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-85,зап-56
Рождение ребёнка
19.12.1888
Дочь: Наталья Евмениевна
Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич
Смерть
03.03.1920
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно