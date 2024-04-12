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Татьяна Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1848

Дата смерти

03.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Прийменко Наум Евменьевич

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

Бракосочетание
До 1869

Муж: Прийменко Евмений Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1872

Сын: Прийменко Ипполит Евменьевич

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/в-1872г.,лист-149,зап-23
Рождение ребёнка
15.12.1874

Сын: Прийменко Павел Евменьевич

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-123,зап-65
Рождение ребёнка
12.07.1877

Дочь: Ефимия Евменьевна

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-23,зап-29
Рождение ребёнка
1880

Сын: Прийменко Максим Евменьевич

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1882

Дочь: Стефанида Евменьевна

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1885

Сын: Прийменко Трофим Евменьевич

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-85,зап-56
Рождение ребёнка
19.12.1888

Дочь: Наталья Евмениевна

Отец ребёнка: Прийменко Евмений Васильевич

Смерть
03.03.1920
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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