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Прийменко Павел Евменьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1874

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-123,зап-65
Крещение
15.12.1874
Godparents:Криволукские крестьяне : Стефан Васильевич Евков и Анания Федоровича Коржова жена-Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1900

Сын: Прийменко Игнат Павлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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