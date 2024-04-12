Прийменко Павел Евменьевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1874
Отец: Прийменко Евмений Васильевич
Мать: Татьяна Федоровна
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-123,зап-65
Крещение
15.12.1874
Godparents:Криволукские крестьяне : Стефан Васильевич Евков и Анания Федоровича Коржова жена-Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно