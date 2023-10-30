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(Прийменко) Ефимия Евменьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1877

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-23,зап-29
Крещение
12.07.1877
Godparents:Криволукские крестьяне : Василий Игнатьевич Угнивенко и Ивана Ивановича Прийменко жена Зиновия Демьяновна
Смерть
Неизвестно
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