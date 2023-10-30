(Прийменко) Ефимия Евменьевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1877
Отец: Прийменко Евмений Васильевич
Мать: Татьяна Федоровна
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-23,зап-29
Крещение
12.07.1877
Godparents:Криволукские крестьяне : Василий Игнатьевич Угнивенко и Ивана Ивановича Прийменко жена Зиновия Демьяновна
Смерть
Неизвестно