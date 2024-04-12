Прийменко Ипполит Евменьевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.06.1872
Отец: Прийменко Евмений Васильевич
Мать: Татьяна Федоровна
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/в-1872г.,лист-149,зап-23
Крещение
26.06.1872
Godparents:Криволукские крестьяне : Михаил Филиппович Прийменко и Федора Трофимовича Супрунова жена-Елена Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1911
Дочь: Екатерина Ипполитовна
Мать ребёнка: Прийменко Юлий Григорьевна
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Прийменко Сергей Ипполитович
Мать ребёнка: Прийменко Юлий Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: Пелагея Ипполитовна
Мать ребёнка: Прийменко Юлий Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно