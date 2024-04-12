Прийменко Юлий Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Юлий Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1911

Дочь: Екатерина Ипполитовна

Отец ребёнка: Прийменко Ипполит Евменьевич

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Прийменко Сергей Ипполитович

Отец ребёнка: Прийменко Ипполит Евменьевич

Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: Пелагея Ипполитовна

Отец ребёнка: Прийменко Ипполит Евменьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Ипполит Евменьевич

Смерть
Неизвестно
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