Прийменко Юлий Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
21.11.1911
Дочь: Екатерина Ипполитовна
Отец ребёнка: Прийменко Ипполит Евменьевич
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Прийменко Сергей Ипполитович
Отец ребёнка: Прийменко Ипполит Евменьевич
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: Пелагея Ипполитовна
Отец ребёнка: Прийменко Ипполит Евменьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно