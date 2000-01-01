Блинова (Огородникова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Огородникова) Евдокия Андреевна

Блинова (Огородникова) Евдокия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

1791 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Блинов Поликарп Данилович

Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович

Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Лобанова Даниловна

Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович

Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Пенкина Анна Даниловна

Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Блинов Иван Данилович

Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Данило Логинович

Смерть
1791 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close