Блинова (Огородникова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смерти1791 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Блинов Поликарп Данилович
Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Лобанова Даниловна
Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Пенкина Анна Даниловна
Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Блинов Данило Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791 ст.