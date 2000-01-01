Блинов Данило Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: Блинов Логин Антипович
Мать: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Блинов Поликарп Данилович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Лобанова Даниловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Пенкина Анна Даниловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1810 ст.