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Блинов Данило Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: Блинов Логин Антипович

Мать: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Блинов Поликарп Данилович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Лобанова Даниловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Пенкина Анна Даниловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Блинов Иван Данилович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Андреевна

Смерть
1810 ст.
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