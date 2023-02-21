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Блинов Поликарп Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Блинов Данило Логинович

Мать: Блинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Феодосия Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Параскева Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Елена Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Феодосия Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Блинов Исак Поликарпович

Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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