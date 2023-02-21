Блинов Поликарп Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Блинов Данило Логинович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Феодосия Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Параскева Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Елена Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Феодосия Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно