Блинов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Блинов Данило Логинович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталия Сергеевна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Блина Настасия
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Блина Настасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блина Настасия
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно