Блинов Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Блинов Данило Логинович

Мать: Блинова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Блинов Василей Иванович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Сергеевна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Блина Настасия

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Блина Настасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блина Настасия

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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