Виноградова Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1990

Отец: Шнайдер Виктор Андреевич

Мать: Шнайдер Юлия Олеговна

Рождение ребёнка
26.10.2010

Сын: Виноградов Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Виноградов Юрий

Рождение ребёнка
13.05.2012

Дочь: Виноградова Софья Юрьевна

Отец ребёнка: Виноградов Юрий

Рождение ребёнка
04.11.2013

Дочь: Виноградова Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Виноградов Юрий

Рождение ребёнка
21.06.2017

Дочь: Виноградова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Виноградов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Юрий

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