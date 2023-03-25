Виноградова Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1990
Отец: Шнайдер Виктор Андреевич
Мать: Шнайдер Юлия Олеговна
Рождение ребёнка
26.10.2010
Сын: Виноградов Кирилл Юрьевич
Отец ребёнка: Виноградов Юрий
Рождение ребёнка
13.05.2012
Дочь: Виноградова Софья Юрьевна
Отец ребёнка: Виноградов Юрий
Рождение ребёнка
04.11.2013
Дочь: Виноградова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Виноградов Юрий
Рождение ребёнка
21.06.2017
Дочь: Виноградова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Виноградов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Юрий