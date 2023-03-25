Шнайдер (Ипатова) Юлия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер (Ипатова) Юлия Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1990

Дочь: Виноградова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Шнайдер Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
11.02.1993

Сын: Шнайдер Андрей Викторович

Отец ребёнка: Шнайдер Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнайдер Виктор Андреевич

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