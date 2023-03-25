Шнайдер (Ипатова) Юлия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1990
Дочь: Виноградова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Шнайдер Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.1993
Сын: Шнайдер Андрей Викторович
Отец ребёнка: Шнайдер Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно