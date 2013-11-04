Виноградова Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Анастасия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.2013

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2013

Отец: Виноградов Юрий

Мать: Виноградова Анна Викторовна

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