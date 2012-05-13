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Виноградова Софья Юрьевна
Виноградова Софья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.2012
Пол
Женский
Отец
Виноградов Юрий
1980 г.р.
Мать
Виноградова Анна Викторовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2012
Отец:
Виноградов Юрий
Мать:
Виноградова Анна Викторовна
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