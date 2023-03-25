Виноградов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2010

Сын: Виноградов Кирилл Юрьевич

Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
13.05.2012

Дочь: Виноградова Софья Юрьевна

Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
04.11.2013

Дочь: Виноградова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
21.06.2017

Дочь: Виноградова Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Анна Викторовна

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