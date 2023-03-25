Виноградов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.2010
Сын: Виноградов Кирилл Юрьевич
Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
13.05.2012
Дочь: Виноградова Софья Юрьевна
Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
04.11.2013
Дочь: Виноградова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
21.06.2017
Дочь: Виноградова Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Виноградова Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно