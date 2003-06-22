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Капранов Григорий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1928

Дата смерти

22.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928

Отец: Капранов Федот Григорьевич

Мать: Капранова Акулина Константиновна

Рождение ребёнка
До 1954

Сын: Капранов . Григорьевич

Мать ребёнка: Капранова .

Рождение ребёнка
07.05.1955

Дочь: Кириенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.10.1957

Сын: Капранов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
14.05.1959

Дочь: Грибенюк Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.11.1967

Сын: Капранов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капранова Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капранова .

Смерть
22.06.2003
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