Капранов Григорий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1928
Дата смерти22.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928
Рождение ребёнка
До 1954
Мать ребёнка: Капранова .
Рождение ребёнка
07.05.1955
Дочь: Кириенко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.10.1957
Сын: Капранов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.05.1959
Дочь: Грибенюк Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
13.11.1967
Сын: Капранов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Капранова Валентина Яковлевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капранова .
Смерть
22.06.2003