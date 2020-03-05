Капранова (Попова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранова (Попова) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1935

Дата смерти

05.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1955

Дочь: Кириенко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.10.1957

Сын: Капранов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович

Рождение ребёнка
14.05.1959

Дочь: Грибенюк Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.11.1967

Сын: Капранов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Григорий Федотович

Смерть
05.03.2020
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