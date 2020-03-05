Капранова (Попова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1935
Дата смерти05.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1955
Дочь: Кириенко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
16.10.1957
Сын: Капранов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
14.05.1959
Дочь: Грибенюк Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
13.11.1967
Сын: Капранов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Капранов Григорий Федотович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2020