Капранова Акулина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти18.06.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Богачев Константин
Рождение ребёнка
23.03.1928
Сын: Капранов Григорий Федотович
Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1934
Сын: Капранов Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1936
Дочь: Слесарева Таисья Федотовна
Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.05.1938
Дочь: Татаркина Валентина Федотовна
Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1940
Сын: Капранов Василий Федотович
Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1956