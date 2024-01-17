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Капранова Акулина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

18.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Богачев Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1928

Сын: Капранов Григорий Федотович

Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
28.01.1934

Сын: Капранов Афанасий Федотович

Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.01.1936

Дочь: Слесарева Таисья Федотовна

Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.05.1938

Дочь: Татаркина Валентина Федотовна

Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.02.1940

Сын: Капранов Василий Федотович

Отец ребёнка: Капранов Федот Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Федот Григорьевич

Смерть
18.06.1956
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