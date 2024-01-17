Капранов . Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранов . Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1954

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1954

Отец: Капранов Григорий Федотович

Мать: Капранова .

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