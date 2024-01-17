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Капранов . Григорьевич
Капранов . Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1954
Пол
Мужской
Отец
Капранов Григорий Федотович
1928 г.р.
Мать
Капранова .
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1954
Отец:
Капранов Григорий Федотович
Мать:
Капранова .
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