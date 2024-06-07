Мохов Григорий Емельянович 01.01.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мохов Григорий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1869

Дата смерти

01.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: Мохов Емельян Савельевич

Мать: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мохова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мохова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова Екатерина (Антониевна)

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Мохова) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

Рождение ребёнка
05.07.1898

Дочь: (Мохова) Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: (Мохова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

С. Неждановка
Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Мохов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Мохов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

С. Неждановское, Тобольская губерния, Тарский уезд. Крещение 26.01.1903
Рождение ребёнка
06.01.1907

Дочь: Зюзюк (Мохова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)

Смерть
01.11.1937

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