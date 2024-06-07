Мохов Григорий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1869
Дата смерти01.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Отец: Мохов Емельян Савельевич
Мать: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мохова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мохова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Мохова) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
Рождение ребёнка
05.07.1898
Дочь: (Мохова) Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: (Мохова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
С. Неждановка
Рождение ребёнка
21.01.1901
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
Рождение ребёнка
01.01.1903
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
С. Неждановское, Тобольская губерния, Тарский уезд. Крещение 26.01.1903
Рождение ребёнка
06.01.1907
Дочь: Зюзюк (Мохова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Мохова Екатерина (Антониевна)
Смерть
01.11.1937