Мохов Емельян Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1869
Сын: Мохов Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1872
Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна
Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мохов Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно