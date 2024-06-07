Мохов Емельян Савельевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМохов Емельян Савельевич

Мохов Емельян Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Мохов Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Мохов Яков Емельянович

Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна

Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мохов Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Мохова Афилья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.