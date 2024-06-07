(Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Мохов Емельян Савельевич

Мать: Мохова Афилья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорошавина) Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Илья Федорович

Рождение ребёнка
20.06.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Федорович

Смерть
Неизвестно

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