(Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Мохов Емельян Савельевич
Мать: Мохова Афилья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорошавина) Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Федорович
Смерть
Неизвестно