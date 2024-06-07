Хорошавин Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хорошавина) Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна
Смерть
Неизвестно