Хорошавин Илья Федорович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорошавин Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хорошавина) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна

Рождение ребёнка
20.06.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мохова) Просковья (Параскева) Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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