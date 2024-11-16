Мохов Алексей Емельянович 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мохов Алексей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мохов Емельян Савельевич

Мать: Мохова Афилья Дмитриевна

Бракосочетание
30.01.1909

Жена: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Мохов Антоний Алексеевич

Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мохов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мохов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Мохова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мохов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мохов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно

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