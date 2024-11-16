Мохов Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Мохов Емельян Савельевич
Мать: Мохова Афилья Дмитриевна
Бракосочетание
30.01.1909
Рождение ребёнка
03.08.1910
Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Мохова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно