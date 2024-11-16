Мохова (Попкова) Параскева Федоровна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мохова (Попкова) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Мохов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Мохов Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мохов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мохов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Мохова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мохов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мохов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович

Смерть
Неизвестно

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