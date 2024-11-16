Мохова (Попкова) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909
Рождение ребёнка
03.08.1910
Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Мохова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Мохов Алексей Емельянович
Смерть
Неизвестно